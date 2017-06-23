Последние новости

сегодня, 11:59
Новость днясегодня, 10:39
Власти приостановили застройку Барышевского леса
Глава сельсовета Олег Посметный провел выездное совещание с группой активистов. Они посетили поселок Ложок, микрорайон «Семейная сказка» и «Экодеревню».Подробнее
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