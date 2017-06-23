Новость дня

 Власти приостановили застройку Барышевского леса сегодня, 10:39

Власти приостановили застройку Барышевского леса

Глава сельсовета Олег Посметный провел выездное совещание с группой активистов. Они посетили поселок Ложок, микрорайон «Семейная сказка» и «Экодеревню».

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Последние новости

сегодня, 11:59

Бердского крановщика отговорили от суицида

Бердского крановщика отговорили от суицида
Более 1,5 часов длилась операция по спасению крановщика, собиравшегося спрыгнуть с башенного крана в Бердске.

сегодня, 11:54

Назначен новый начальник отдела науки и экономического развития

Назначен новый начальник отдела науки и экономического развития
В администрации Советского района произошли кадровые изменения.

сегодня, 10:31

Синоптики рассказали о продолжении дождей

Синоптики рассказали о продолжении дождей
В ближайшие несколько дней в Новосибирской области продолжатся ливни, однако будет тепло — до +30 градусов.

сегодня, 10:16

Советский район стал лучшим в Новосибирске

Советский район стал лучшим в Новосибирске
Накануне Дня города были награждены лауреаты городских премий и подведены итоги ежегодного смотра-конкурса между районами.

21 июня ПРИТЧА

Про лесорубов

Про лесорубов

Поспорили два лесоруба, кто за день на своём участке больше деревьев свалит.
В восемь утра приступили к работе – по всему лесу разносился стук двух топоров...

21 июня Живая история

Война вместо детства

Война вместо детства

Он родился в Ленинграде 25 января 1938 года. Вместе с родителями, братьями и сестрой гулял по красивейшим улицам, ходил в кино, играл, ел мороженое – жил, как тысячи ровесников, пока в жизнь советского народа не ворвалась война…

21 июня

Музыка не кончается

Музыка не кончается

У нашей симпатичной достопримечательности – пруда с утками, что на Золотодолинской, – с большим успехом прошёл концерт ансамбля «Поющие смычки».

21 июня

На поиски «Жар-Птицы»

На поиски «Жар-Птицы»

19 июня во Дворце молодёжи «Юность» открылся XIV Всероссийский мастер-класс-фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-Птица»...

21 июня

В «Летней Академии» и на спортплощадках

Продолжаются бесплатные мероприятия для жителей района. «Навигатор» публикует их анонс на неделю, с 26 июня по 2 июля.

 

26 июня

ГалереяНа стадионе НЭМЗ «Тайра» отметили День города

На стадионе НЭМЗ «Тайра» отметили День города
Большой спортивный праздник прошел на стадионе Новосибирского энергомашиностроительного завода.

 

21 июня

Наука на «Технопроме-2017»

Наука на «Технопроме-2017»
Учёные Сибирского отделения показали новейшие разработки на V международном форуме технологического развития. На выставке свои достижения продемонстрировали представители 20 стран и 45 регионов России.

 

21 июня

Стартовала приёмная кампания

Стартовала приёмная кампания
Новосибирский государственный университет начал принимать документы от абитуриентов. В этом году в вузе 963 бюджетных места.

 

21 июня

ГалереяУже 14... Пора работать

Уже 14... Пора работать
Слёт трудовых отрядов, посвящённый началу летнего сезона, прошёл на тренировочной базе Центра юных моряков «Дельфин». Здесь собрались 18 команд со всех районов города, чтобы неформально пообщаться и помериться ловкостью, силой и быстротой.

 

21 июня

ГалереяК морю по радуге

К морю по радуге
Жители ОбьГЭС отремонтировали старую лестницу, ведущую к пляжу, рядом с парком «У моря Обского».

 

21 июня

В памяти и сердцах

В день рождения Валентина Афанасьевича Коптюга в районном клубе «Общение» состоялась встреча «Академгородок – вчера, сегодня, завтра», посвящённая 60-летию СО РАН и памяти академика.

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  • В зимнем саду до 25 июня фотовыставка "остров крит".
  • С 26 июня выставка печатной графики "МАЛЕНЬКОЙ СТУДИИ ЭСТАМПА" ...
  • В арт-гостиной до 25 июня "ДИВО ПОД МИКРОСКОПОМ" - выставка м ...
  • С 28 июня персональная выставка "ВРЕМЕНА ГОДА АЛЕКСАНДРА БУШУЕВА&q ...
  • Часы работы: с 10.00 до 20.00 ежедневно. ДК "Академия" ...
  • В фойе открыта персональная выставка призера международных конкурсов А. ...
  • Продолжается показ художественных фильмов "МУМИЯ" (12+), &quo ...
  • 25 июня 16.30-23.00 "Горд объединяет" - праздничная программа ...
  • 16.30 Выступление ВИА "Живи", работа мастер-классов, интеракт ...

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День Победы. Советский район

  • День Победы. Советский район В Доме ученых 4 мая работала выставка фотографий с празднований Дня Победы с основания Академгородка до наших дней. Накануне 9 Мая "Навигатор" решил открыть свою выставку.

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